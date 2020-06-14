شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان: الأهلى غير ملزم بإعادة تبرعات تركى آل الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.

وأوضح محمد عثمان خلال تصريحات تلفزيوينة أن حجم التبرعات التى منحها المستشار تركى آل الشيخ ما يقرب من 70 مليون جنيه مصرى، ويتم دراستها من قبل اللجنة التى تم تشيكلها خلال وزارة الشباب والرياضة لحصد المبالغ المالية التى دخلت خزينة النادى الأهلى.

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وعلق محمد عثمان على أزمة تحويل الأموال على مجلة الأهلى، قائلًا: "فى ذلك التوقيت كان يوجد أزمة بين الشركة الراعية، والنادى ومن ثم يتم الحجز على جميع الأموال التى تتواجد فى البنوك، لذلك تم تحويلها على حساب مجلة الأهلى".

ووصف محمد عثمان بمنح مجلس إدارة الاهلى هداية بعض من الساعات بـ"السخيف" بسبب أنه تسليم هذه الهدايا إلى خزينة النادى، وتم جردها فى العام الماضى والحالى فى خزينة النادى الأهلى، وتم منحها لهم بشكل هدايا فى بعض الاجتماعات التى تم عقدها لبناء مدينة الأهلى الرياضية".