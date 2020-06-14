شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الشيشينى وأمير مستمران مع كارتيرون..وقضية القرن لا تسقط بالتقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز مساعدا كارتيرون المدير الفنى للفريق مستمران معه بعد التجديد له لمدة عام، موضحا أن كل ذلك يأتى للحفاظ على استقرار فريق الكرة واستمرار تحقيق البطولات لاسعاد الجماهير البيضاء.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك، أن ناديه يبحث عن حقوقه فى قضية نادى القرن وسينتظر قرار المحكمة الرياضية فى الملف، وفى حالة استعادة اللقب ستعود حقوق الزمالك، وفى حالة الرفض فيكفى الزمالك شرف المحاولة، ولكن القضية لا تسقط بالتقادم رغم مرور 20 عاما.

تابع أمير أن الزمالك مثل الأهلى يتضرر فى حالة الغاء الدورى لأنها بطولة كان الزمالك ينافس عليها ولكن فى حالة الالغاء فلن تتوقف الحياة على بطولة.

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وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس.

وقال أمير مرتضى منصور لـ"الخليج 365":"كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو"، مشددا أن التنازل عن تلك القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل.

وجاء العقد الجديد للمدرب الفرنسى بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.