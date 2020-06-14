شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: تجديد عقد حازم إمام مع الزمالك خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، انه يستغل الفترة الحالية لانهاء بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها التجديد لبعض اللاعبين حيث تم التجديد لمحمود علاء مدافع الفريق حتى نوفر له الاستقرار التام، موضحا أن حازم إمام الظهير الأيمن وأحد كباتن الفريق سيتم تجديد عقده خلال أيام قليلة.

وتطرق أمير مرتضى عبر قناة الزمالك، أنه لن ينظر إلا للعروض الرسمية فقط، وأن ما يتردد فى وسائل الاعلام عن تلقى لاعبى الزمالك لعروض للرحيل غير صحيح، معلقا:" لن نسمح برحيل أى لاعب إلا إذا كنا نرغب فى ذلك لأن جميع العقود مستمرة ونادى الزمالك صاحب الحق الأصيل فى بقاء أو رحيل أى لاعب وفقا لما تراه مصلحة النادى والجهاز الفنى".

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن التجديد لكارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض كان محسوما فى ظل رغبة الخواجة فى الاستمرار مع الفريق بعد النجاحات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان ينتظر تحديد موقف الموسم الحالى كذلك الموسم المقبل لاعلان التجديد الا أنه تم التجديد اليوم على أن يتم تفعيل العقد مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح أمير مرتضى فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك ، أن كارتيرون يسعى حاليا للوصول باللاعبين إلى نسبة جاهزية تصل إلى 60 % ، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لعودة النشاط، مشيرا إلى أنه غير قلق بشأن مواجهة قبل نهائى دورى ابطال افريقيا نظرا لتشابه الظروف مع الرجاء المغربى.