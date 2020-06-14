شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيمض: أنا أبن الزمالك.. العميد علمني عدم الخوف وصلاح لاعب مثالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن بداية مشوارة في ملاعب كرة القدم ومشوار انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ مشواره الكروي في مدرسة للموهوبين وانضم لنادي الزمالك قادمًا من نادي كروم جناكليس.

وأكد محمد إبراهيم أن حسام حسن، مدرب الزمالك سابقًا، أعطاه الثقة اللازمة ودعمه في فترات طويلة بالإضافة إلى تعليمه كيفية عدم الخوف من أي منافس، وتحدث محمد إبراهيم عن مشوار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وقال محمد إبراهيم :" محمد صلاح نجم عالمي ويصدر مثل لبلدنا في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال موهبته، مشيرًا إلى استطاعته استغلال الفرصة بشكل صحيح مشددًا على مثاليته داخل وخارج الملعب، وعن محمد النني، أكد محمد إبراهيم: "لاعب مؤثر ويشارك بشكل مستمر وهناك علامة إستفهام علي انتقاده بشكل دائم، ويجب أن يدعمه الجميع فهو لاعب جيد ويمثل مصر أيضًا".

Advertisements

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.