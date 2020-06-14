شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى سيخوض جيم كبير أمام الأندية الرافضة لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن النادى الأهلى بدأ بالفعل يضع سيناريوهات لعودة النشاط الرياضى ومسابقة الدورى الممتاز، ورسم خطة المرحلة المقبة، من حيث تحديد المجموعات التى ستخوض التدريبات والتفاصيل البسيطة التى من المقرر أن يتم اتباعها فور اتخاذ قرار رسمى لعودة النشاط فى الفترة المقبلة، بعد التوقف الذى طال منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيرس كورونا.

أضاف زاهر، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن الأهلى سيخوض جيم كبير فى الأيام القادمة خاصة وأن هناك عدد كبير من الأندية الرافضة لمقترح عودة الدورى الممتاز، فى الوقت الذى يرغب فيه مسئولو القلعة الحمراء لعودة المسابقة وبدأ الاستعداد لذلك.

تابع الإعلامى سيف زاهر، أن العبء الأكبر سيقع على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ويجب عليهم أن يضعوا العديد من السيناريوهات لطرحها على الجميع قبل اتخاذ قرار رسمي.

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ناقش مسئولو النادي الأهلي ملف عودة النشاط الرياضي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ومدى تأثير هذه القضية في تجديد عقد المدير الفني بعدما اتفق الطرفين (الأهلي وفايلر) على التجديد لمدة موسمين خلال المفاوضات التى تم بينهما على مدار الأيام الماضية وكشف عنها الأهلي في بيان رسمي أمس ، الجمعة، من أجل وضع النقاط فوق الحروب بشأن مستقبل المدرب السويسري مع القلعة الحمراء.

وعلم ”الخليج 365” أن مفاوضات التجديد بين فايلر والأهلي تطرقت لجميع السيناريوهات ومنها بالطبع إمكانية إلغاء الموسم الحالي حال صدور قرار رسمي من الجهات المعنية ، وتم الإتفاق على بقاء المدرب السويسري مع الفريق حتى لو تم إلغاء الموسم الحالي .

ويرى فايلر أن الظروف مُهيّأة لعودة النشاط الرياضي خاصة بعد عودة كثير من الدوريات الأوربية وأكد مسئولو الأهلي للمدرب السويسري أن الدولة المصرية ترغب في عودة النشاط ولن يتم إلغاء الموسم الحالي إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لهذه الخطوة وهو ما تفهّمه فايلر الذي سافر أمس ، الجمعة، إلى بلاده من أجل زيارة أسرته.