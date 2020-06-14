شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: تفعيل عقد كارتيرون مع بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادى الزمالك، أن التجديد لكارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض كان محسوما فى ظل رغبة الخواجة فى الاستمرار مع الفريق بعد النجاحات التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان ينتظر تحديد موقف الموسم الحالى كذلك الموسم المقبل لاعلان التجديد الا أنه تم التجديد اليوم على أن يتم تفعيل العقد مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح أمير مرتضى عبر قناة الزمالك ، أن كارتيرون يسعى حاليا للوصول باللاعبين إلى نسبة جاهزية تصل إلى 60 % ، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لعودة النشاط، مشيرا إلى أنه غير قلق بشأن مواجهة قبل نهائى دورى ابطال افريقيا نظرا لتشابه الظروف مع الرجاء المغربى.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مفاجأة، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض تنازل عن 50% من راتبه لصالح نادى الزمالك بسبب توقف النشاط الكروى، ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث تعطل النشاط الكروى فى مصر تجنبا لذلك الفيروس.

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وقال أمير مرتضى منصور:"كارتيرون تنازل عن 50% من راتبه فى مبادرة عن شهور فبراير ومارس وأبريل ومايو"، مشددا أن التنازل عن تلك القيمة المالية جاءت مبادرة من المدرب الفرنسى للنادى الأبيض.

ووقع الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، السبت، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده، ورحب مرتضى منصور بالمدرب الفرنسى فى منزله، ثم عقدت جلسة التوقيع التى حضرها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس الإدارة وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض حتى نهاية الموسم المقبل.

وجاء العقد الجديد للمدرب الفرنسى بعد دراسة كبيرة من جانب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، لكافة الأمور والتفاصيل التى تخص الفترة الحالية حيث كانت الأزمة فى تاريخ نهاية العقد الحالى وبداية العقد الجديد لذا حرص أمير مرتضى على التدقيق فى كافة التفاصيل قبل توقيع المدرب الفرنسى على العقد الجديد للزمالك الذى يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.