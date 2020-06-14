شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خيري: تعرضت لحملات للرحيل وهناك مدربين أهلاوية يشجعون المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق خيري، مدرب فريق أهلي جدة لكرة السلة حاليا، ومدرب الأهلي السابق، إنه تعرض لحملات إلكترونية كثيرة خلال تواجده مدربا في القلعة الحمراء، وقال طارق خيري في تصريحات تلفزيونية : "دائما ما كنت أتعرض للهجوم من قبل الجماهير رغم تحقيقي 6 بطولات من أصل 12 بطولة، واستغربت كثيرا من تلك الانتقادات وهي تأتي بسبب حملات إلكترونية، هناك أعضاء من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تحدثوا معي واشادوا بقدراتي وهناك من طالب برحيلي منهم ولا أعرف السبب".

وأتم طارق خيري : "كابتن محمود الخطيب طلب أن يقوموا بعمل حفلة تكريم لي ولكن ذلك ل يحدث ولا أعرف السبب".

وأكد طارق خيري أن هناك بعض الأشخاص كانوا يحاربوني خلال تواجدي في الأهلي، معلقاً :"شوفت حاجات كتير غريبة جدا، أبرزها مثلا أن في بعض المدربين الاهلاوية كانوا في الجهاز الفني، بيشجعوا الأندية المنافسة".، وعن نجله مؤمن طارق خيري، أوضح: "نجلي حقق مع الأهلي بطولات عديدة وحصل على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، ولكنه يتم محاربته": مضيفاً هناك أحد المدربين يقوم بتقديم شكوى في تقرير رسمي ضد نجلي مؤمن وذلك لمحاربتي".