شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل موليكا : الزمالك لم يفاوضنا واللاعب يفضل الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن رغبة اللاعب فى الرحيل إلى الأهلي أو الزمالك قائلا "لم نتلقى عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك ورغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة ،وأنا أؤكد أنه يرغب في الانتقال للأهلي لان اسمه كبير في أفريقيا و هناك اهتمام وإعجاب من قبل مسئولي الأهلي ونننظر تطور في تلك المرحلة في الفترة المقبلة .

وأوضح الفرنسي نيكولاس موريلي خلال تصريحات تليفزيونية عن موقف مازيمبي من الموافقة على رحيل موليكا قائلا "لا يمكنني التحدث بلسان نادي مازيمبي ولكن اللاعب يريد الرحيل عن مازيمبي الفترة المقبلة واللاعب تلقى اكثر من عرض رسمي في الفترة الماضية منها فرنسية وبلجيكية وتركية "

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي تأجيل ضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي حاليًا لحين مُتابعة بعض اللاعبين الأجانب الذين يُفضّلهم المدرب السويسري، ورغم أن موليكا يُعد أحد أهم اللاعبين الحالين في قارة أفريقيا وأنه مطمع عدة أندية أفريقية بل وأوروبية ورغم أن كثيرين من جمهور الأهلي يرغبون في إتمام التعاقد معه في أسرع وقت إلا أن رينيه فايلر كان رأي مُخالف حيث طلب من إدارة النادي عدم التعاقد مع موليكا حاليًا، ويرى فايلر أن هناك لاعبين آخرين أفضل من موليكا يفاضل بينهم المدرب السويسري حاليًا وسيطلب الأخير من إدارة النادي التعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين -وهم ثلاثة- وفي حالة فشل ضم أحدهم ستتجه بوصلة التعاقدات نحو المهاجم الكونغولي الذى تلقي عدة عروض من أندية عربية بشمال أفريقيا وأخرى خليجية وأوروبية، ومن المقرر أن يحسم مسئولو القلعة الحمراء مصير هذه الصفقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

من ناحية أخرى، رفض الأهلى دخول مزاد رجب بكار، ظهير أيمن فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تداول أنباء قوية تُفيد برغبة نادى الزمالك فى ضم اللاعب الذى يُقدم عروضًا جيدة مع فريقه السماوى، وأعلن الأهلى أنه لا يحتاج جهود رجب بكار الذى مُرشحاً فى وقت ما للقلعة الحمراء لكن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق رفض إتمام الصفقة.