متعب: أبو تريكة لن يتكرر.. وثنائي هو الأنسب لرئاسة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، بقدرات محمد أبو تريكة أسطورة الفريق الأحمر ومنتخب مصر، مؤكدا أنه لن يتكرر على صعيد الكرة المصرية.

وقال متعب في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "إذا تحدثت عن محمد أبو تريكة حتى العام المقبل لن أوفي له حقه".

وأضاف: "أبو تريكة كان لديه إمكانيات غير طبيعية، إنه لاعب ممتع ومفيد في الملعب ويتحمل المسولية، لا أعتقد أنه سيتكرر، أبو تريكة (واحد بس)، من الصعب أن تجد لاعبا ممتعا بهدوء، كان يتمتع بشهرة كبيرة وقوة جماهيرية، ورغم ذلك كان متواضعا ويساعد زملائه في الملعب".

وأكمل: "تعلمت الكثير من أبو تريكة واستفدت منه بشكل كبير في الملعب، سيبقى واحدا ولن يُعوض".

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وانتقل عماد متعب للحديث عن الأنسب لرئاسة النادي الأهلي في المستقبل قائلا: "شريف إكرامي وحسام غالي هما الأنسب لرئاسة الأهلي، حيث يتمتعان بشخصية قوية وقيادية، كوادر جيدة ويستطيعان أن يتوليان هذا المنصب حتى يكونا واجهة للنادي".

وتابع: "بالتأكيد لن أخوض انتخابات الأهلي أمام حسام غالي، إذا قرر غالي في يوم من الأيام أن يترشح لرئاسة الأهلي مستحيل إعلان ترشحي أمامه، سأكون معه في نفس المجلس سواء نائب له أو رئيس للنادي أو كعضو في مجلس الإدارة، لن يفرق معي لأننا أصدقاء وهناك علاقة محترمة تجمع بيننا".

وأوضح: "لم أكن أتوقع أنني سأتجه للإعلام مباشرة بعد اعتزال كرة القدم، أرى نفسي في المجال الإداري خلال الفترة المقبلة، لكني لا أعتقد أنني سأكون في اتحاد الكرة".

وأتم متعب تصريحاته قائلا: "سأرحب بالتأكيد بالعمل في الأهلي إذا عرض عليّ النادي ذلك، سيكون شرفا كبيرا لي وأتمنى أن أرضي الأهلي بالشكل الذي يناسبني ويناسب النادي، وأنتظر الوقت والمجال المناسب في أي عمل إداري في الأهلي وأتمنى أكون إضافة للنادي، ولا أفكر حاليا في دخول مجال التدريب".