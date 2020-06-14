ملف السبت..الزمالك يُعلن تجديد عقد كارتيرون..وصلاح يدعم حملة مناهضة العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم السبت 13 يونيو 2020.
اتحاد الكرة يصدر بيانا جديدا بشأن مصير الدوري
بالفيديو والصور.. من أجل "سيلفي".. أول اقتحام جماهيري في الليجا
صلاح يدعم حملة مناهضة العنصرية
بعد الأزمة الأخيرة.. وزير الرياضة يوجه رسالة للأهلي والزمالك
مرتضى: كارتيرون حقق بطولتين وجدد وغيرنا غير قادر على التجديد
برشلونة يبدع بقيادة المايسترو ميسي.. مايوركا يخسر بالأربعة
نابولي يُطيح بانتر ميلان من الكأس ويواجه يوفنتوس في النهائي
"جنش" يكشف حقيقة تعرضه للإصابة بفيروس كورونا
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