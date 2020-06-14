اتحاد الكرة يصدر بيانا جديدا بشأن مصير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن ما تردد عن إجراء تصويت للأندية لتحديد مصير الموسم الجاري من البطولات المصرية ليس له أساس من الصحة.

وأشار العطار في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إلى أن اتحاد الكرة لا ينوي إجراء تصويت على أيًا من قراراته، لافتًا إلى أنه يرغب في معرفة كافة وجهات النظر فقط.

وقال العطار: "ما يتردد عن إجراء تصويت للأندية لحسم مستقبل الدوري المصري أو الدرجات الأدنى لا أساس له من الصحة، لن يكون هناك تصويت على أي قرار".

Advertisements

وأكمل: "نعقد جلسات مع الأندية لمعرفة رأيهم في اللائحة ورابطة الأندية المحترفة وتشكيلها وآلية العمل بها وموعد عقد الجمعية العمومية، دون عمل أي تصويت كما تردد".

وأوضح: "لجنة إدارة اتحاد الكرة تستمع إلى جميع الآراء ووجهات النظر في مختلف الموضوعات المطروحة، وأي قرار يصدر سيكون من اللجنة فقط".

واختتم: "فكرة التصويت غير مطروحة على الغطلاق، لا ننظر لأي ضغوط يمارسها البعض لتسويق قرارات معينة دون النظر للمصلحة العامة والنظر لفريق أو نادِ بعينه".