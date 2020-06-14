بالفيديو والصور.. من أجل "سيلفي".. أول اقتحام جماهيري في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شهدت مواجهة برشلونة ضد مضيفه ريال مايوركا ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، أول واقعة اقتحام في الليجا، بعدما تسلل أحد المشجعين إلى أرض ملعب "إيبيروستار" الذي أقيمت عليه المباراة مساء السبت.

ونجح برشلونة في اكتساح ريال مايوركا برباعية نظيفة، ليعزز الفريق الكتالوني موقعه في صدارة الدوري الإسباني، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه ريال مدريد إلى خمس نقاط مؤقتا.

ورغم إقامة المباراة وسط غياب الجماهير واقتصار الحضور في المدرجات على وجود 170 شخصا فقط وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، نزل مشجع شاب إلى أرضية الملعب مرتديا قميص ليونيل ميسي مع الأرجنتين.

وحاول المشجع التقاط الصور مع اللاعبين، وهو ما تسبب في إيقاف المباراة بالدقيقة الـ54، قبل أن يتحرك الأمن سريعًا لإخراجه من أرضية الملعب واستكمال المباراة.

وكان المشجع الذي خالف البروتوكول الصحي بعدم ارتداء "كمامة"، يسعى لالتقاط صورة مع ميسي، لكن في النهاية كان لا يزال في الوقت المناسب لالتقاط صورة مع خوردي ألبا، ظهير أيسر برشلونة.

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