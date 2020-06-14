رئيس طنطا: أنا ضد عودة النشاط في الوقت الراهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، أنه ضد مقترح استكمال الدوري هذا الموسم، لافتا أن يجب الاطمئنان أولا على كافة الأمور الصحية للجميع.

وقال عريبي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" أنا ضد عودة النشاط في الوقت الحالي، والأفضل ان ننتظر حتى تستقر الأمور ويتم بعدها وضع كافة الإجراءات التي تحمي أفراد المنظومة.

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وأضاف، أن حتى الآن لم يتلق دعوة رسميةلحضور اجتماع اللجنة الخماسية، ولا يعلم حتى الآن سبب عدم وصولها .

وتابع:"لا املك دعوة رسمية حتى هذه اللحظة لحضور اجتماع تحديد مستقبل الدوري، ربما تكون ارسلت على بريد خاطي وفي اتظار ان تصل في غدا او بعد غد".

وأتم تصريحاته:"عدم عقد جلسة مجمعة لجميع الأندية في يوم واحد لتحديد مستقبل الدوري عيب في حق الكرة المصرية".