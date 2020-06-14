أمير مرتضى: لو فزنا بالدوري لأصبح بطولة وسط 100 لقب لكن الإلغاء أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير مرتضى منصور المشروف العام على الكرة بالزمالك بأن إلغاء دوري we الممتاز يصب في مصلحة مصر، قائلًا أنهم لو فازوا باللقب لأصبح بطولة وسط 100 بطولة حققوها من قبل.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "هناك احتياجات موجودة داخل الفريق المدير الفني حددها وأنا حددتها معه، والإضافات الجديدة لن تؤثر على القوام الأساسي بالنسبة للفريق."

وتابع: "نعمل على كل الملفات منذ 4 أو 5 أشهر مع مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف لكن في الوقت الحالي ننتظر حسم موقف الموسم الحالي."

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وأضاف: "نحن لا نرغب في إلغاء الدوري بسبب موقفنا، ولو كان الزمالك في المركز الأول كنا سنطلب إلغاء الدوري من أجل المصلحة العامة للبلد بالكامل."

وواصل: "لو حققنا الدوري لأصبح بطولة وسط 100 بطولة فاز بها الزمالك، ولو خسرنا البطولة لأصبح واحدة وسط 100 بطولة لم نحققها."

واستطرد: "لماذا ترغب في افساد الموسم القادم من أجل استكمال الموسم الحالي؟ إذا استمر الموسم الحالي سيفسد أيضأ ويفسد معه الموسم المقبل."