بدر رجب: الجزيرة يبحث عن مدرب.. والتفكير في فايلر مستبعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بدر رجب نجم الأهلي السابق، ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، أن تعاقد ناديه مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الحالي يُعد أمر مستبعد.

وأضاف نجم الأهلي السابق، في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"الجزيرة يبحث عن مدرب أجنبي جديد، والإدارة تريد مدرب له اسم".

وعن احتمالية دخول فايلر ضمن قائمة المرشحين لتولي فريق الجزيرة، قال :"التفكير في فايلر أشك".

وكان مصدر بنادي الجزيرة الإماراتي، كشف في تصريحات سابقة لصحيفة "الخليج" أن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع فايلر لتولي قيادة فريق العاصمة أبو ظبي في الموسم الجديد.

مجلس إدارة الأهلي كان قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الجمعة الماضي يوضح من خلاله أن الإدارة الحمراء توصلت لاتفاق مع فايلر على تجديد العقد لمدة موسمين.

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وتولى فايلر قيادة الأهلي مطلع الموسم الحالي خلفًا للأروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من كأس مصر بالنسخة الماضية إثر الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد.

فايلر استطاع حتى الآن أن يحقق بطولة واحدة وهو التتويج بلقب السوبر المصري في النسخة قبل الماضية من خلال الفوز على الغريم الزمالك بنتيجة (3-2).

وفشل السويسري في الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية تواليًا بعدما ثأر الزمالك بالفوز بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

وعلى صعيد الدوري خلال هذا الموسم، فيحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة جمعها من 16 انتصار مقابل تعادل وحيد أمام سموحة (1-1)، ويتفوق المارد الأحمر عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب بفارق 16 نقطة.

في المقابل، صعد الأهلي إلى المربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على صنداوز بطل جنوب أفريقيا (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه في الدور المقبل نظيره الوداد البيضاوي المغربي في لقاء لم يحدد له موعدًا حتى الآن بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).