صلاح يدعم حملة مناهضة العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، دعمه لحملة مناهضة العنصرية، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها أمريكا عقب وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه من قبل الشرطة.

ونشر صلاح رسالة باللغة الإنجليزية عبر حساباته الشخصية على "فيس بوك" و"إنستجرام"، قال فيها: "نحن اللاعبون نتكاتف سويًا مع الهدف الفريد المتمثل في القضاء على التمييز العنصري أينما كان".

وأضاف: "نريد مجتمعا يحصل فيه الجميع على المساواة والاحترام، بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم".

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واختتم صلاح رسالته قائلا: "ما يحدث الآن هو إشارة إلى تكاتف جميع اللاعبين والعاملين والأندية والحكام والمسؤولين في الدوري الإنجليزي".

وكان لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز أصدروا بيانا يفيد باستبدال عبارة "حياة السود مهمة" بأسماء اللاعبين على القمصان في أول 12 مباراة بعد استئناف المسابقة.

وتُستأنف منافسات الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو بعد غياب 100 يوما بسبب وباء فيروس كورونا.