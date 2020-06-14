أمير مرتضى: حالة واحدة لدخول الزمالك في مفاوضات لضم حسام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادي سيحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لتحديد مصير الدوري.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن الزمالك سيحضر اجتماع تحديد الدوري بعد وصول دعوة من اتحاد الكرة لمرتضى منصور رئيس النادي.

وأضاف، أنه يتمنى وجود رابطة للأندية في المستقبل لإدارة الدوري، بدلا من الرجوع لاتحاد الكرة في كل شيء.

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وأوضح، أنه غير مقتنع بتحديد عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، لافتًا أنه لابد من الفصل بين عدد الاجانب في الدوري والتاثير على منتخب مصر.

وانتقل المشرف على الكرة بنادي الزمالك للحديث عن موقف ناديه من الدخول في مفاوضات مع حسام عاشور لاعب الأهلي، مؤكدا أن اللاعب خارج حسابات القلعة البيضاء.

وأتم امير مرتضى تصريحاته:" حسام عاشور لاعب بالتأكيد كبير وصاحب خبرة طويلة في الملاعب ولكن لم ولن نتفاوض معه الا اذا كان مرتضى منصور يرى أن سيكون مفيد للزمالك وطلب مني الدخول في مفاوضات لضمه".