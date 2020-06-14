هشام عبد الرسول: رابح ماجر تفاجأ بتعليمات محمود الجوهري

حرص هشام عبد الرسول نجم منتخب مصر في جيل الثمانينات على استعادة ذاكرة التأهل إلى مونديال ٩٠ موجها التحية الي أبناء جيله الذي وصفه بأنه جيل عظيم بكل انجازاته مؤكدا أنه قدم انجازات غير عادية للكرة المصرية.
وتحدث عبد الرسول عن ذكريات مباراة التأهل لمونديال ٩٠ عبر برنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :" الكابتن محمود الجوهري كلفني باللعب وسط الملعب كجناح أيمن مع مراقبة رابح ماجر خلال مباراة الجزائر ". وكشف عن أبرز كواليس مباراة الجزائر عام ٨٩ قائلا :" رابح ماجر تفاجأ من مراقبتي له وقال لي : انت مهاجم مالك ومالي ".
وأضاف عن مسيرته الحالية مع الكرة :" أتعامل مع كرة القدم على أنها هواية وليست أولوية ". واستكمل :" تلقيت عروض من الاهلي والزمالك عندما كنت ف المنيا ولكن كان بيرفض النادي. وأضاف في ختام تصريحاته :" جيل حسن شحاته قدم إنجازات كثيرة للكرة المصرية وقدم مباريات كبيرة في كأس العالم للقارات وكان يستحق الصعود لكأس العالم
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