محمد عثمان يوضح الموقف القانوني لإدارة الأهلي من قضية الساعات

صرح محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي، صباح اليوم الأحد، أن مجلس إدارة الأهلي من حقه رفع قضايا رسمية ضد من يقوم بالتشهير بقضية الساعات وخصوصا بعد تبرءه ذمم المجلس من نيابة الأموال العامة

وقال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي في حوار له علي قناة الأهلي الفضائية: "مكافأة الفوز بالدوري قدمها تركي آل الشيخ للاعبي الفريق بشكل شخصي وكانت جميعها بالدولار، والمكافأة كاملة لم يدخل أيا منها الحسابات الرسمية لخزينة النادي وكان بإمكانه القيام بذلك لكنه قرر تقديمها للاعبين فلا يمكن اعتبارها من ضمن

التبرعات"

وأضاف : "لجنة مالية دولية فحصت ما تم تقديمه من ساعات من تركي آل الشيخ، وأكدت إيداعها جميعا بخزينة النادي علي الرغم من أن تقديمها تم بشكل شخصي وليس بصفة المستلم عضو مجلس ادارة الاهلي بالتالي ليست من حق النادي قانونا وتم إثبات ذلك أيضا بتوقيع جميع الاطراف محمد "

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وتابع : "عدد الساعات التي قدمها تركي آل الشيخ للمجلس 9 ساعات تم إيداعها جميعا في خزائن النادي منذ ذلك

الوقت وحتي الآن، عندما تم فحص تلك الساعات من قبل لجنة دولية أكدت في قرار رسمي أنها تعتبر ضمن أموال النادي حيث تم تقديمها بشكل شخصي كهدايا وليس بقيمة مكتوبة."

وأكمل: "من حق مجلس ادارة النادي رفع قضايا رسمية ضد من يقوم بالتشهير بقضية الساعات خصوصا بعد تبرئة ذمم المجلس من نيابة الاموال العامة شخصيا. "

وأتم: "عملت لمدة عامين مع النادي الاهلي، كنت سعيد جدا بتلك الفترة وشرف لأي شخص العمل في هذا الكيان الكبير، تقدمت بالاستقالة لأنني رأيت أنه آن الأوان للرد علي تجاوزات هذا الشخص وهو ما رأيته اسلوبا قد يتعارض مع عادات وآداب الاهلي فقررت التحدث بشكل شخصي دون إقحام النادي في مشكلات شخصية."