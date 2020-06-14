نجم مصر للمقاصة: محمد صلاح وجهتنا في العالم

تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مشوار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.
وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن محمد صلاح نجم عالمي ويصدر مثل في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال مهوبته مشيرًا إلى استطاعتهاستغلال الفرصة بشكل صحيح مشددًا على مثاليته داخل وخارج الملعب.
وعن محمد النني، أكد محمد إبراهيم: "لاعب مؤثر ويشارك بشكل مستمر وعلامة إستفهام علي انتقاده بشكل دائم، ويجب أن يدعمه الجميع فهو لاعب جيد ويمثل مصر أيضًا".
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