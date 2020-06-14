محمد إبراهيم: اتعرض للهجوم من مرتزقة السوشيال ميديا

قال محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، إنه يتعرض لحملات إلكترونية من جماهير السوشيال ميديا طوال الفترات الماضية.
وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "معنديش قبول عند جماهير السوشيال ميديا لأسباب لا داعي لذكرها.. ولوكنت من المرتزقة كانت حاجات كتير هتتغير".
وعن عدم تألقه في صفوف مصر للمقاصة، أوضح محمد إبراهيم، أنه يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم مع لاعبي مصر للمقاصة.
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