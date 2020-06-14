تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن إمكانية إنضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أهدافه وطموحاته في الملاعب.
وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدثعنها أو كشفها في تلك الفترة".
وأكد أنه يركز في الوقت الجاري على عدة نقاط أبرزها الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى المشاركة في وصول فريقه الفيومي مصر للمقاصة إلى المربع الذهبي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم: لن أعود للزمالك وهدفي الانضمام للمنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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