أكد عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن أي لاعب يتمنى أن تكون كل المباريات بين الزمالك والأهلي.
وقال متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أي لاعب يتمنى أن تكون كل المباريات بين الزمالك والأهلي".
وأضاف " اللاعب الكبير يحب أن يلعب المباريات الكبيرة، لكن هناك بعض اللاعبين تخاف من المشاركة في هذه المباريات بسبب الضغط الجماهيري".
وتابع " مبارايات الزمالك والأهلي دائمًا ما تكون كبيرة وممتعة للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: أي لاعب يتمنى خوض مباريات الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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