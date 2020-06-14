رضا عبدالعال يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي

وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة لجماهير النادي الأهلي بسبب غضبها منه خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد

فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هو اللي يقول الحق يزعل، انا بنتقد نادي الزمالك مثل الأهلي تماما، وفى القلعة الحمراء لا يريدون أى شخص ينتقدهم على الإطلاق".

وأضاف: "الجميع يخطأ ويجب أن يقبل الانتقاد، وجماهير الأهلي لا يحبون أى شخص ينتقدهم، وأنا من قبل هاجمت كارتيرون وطارق حامد".