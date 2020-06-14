رضا عبدالعال يكشف أسباب نجاح "فايلر" مع الأهلي

كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، سبب نجاح السويسري رينيه فايلر، مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد

فاروق، المذاع على قناة "Ten": "نجاح فايلر مع الأهلي كان بسبب مساندة الإدارة، وإذا حصل على عرض أكبر من المارد الأحمر سيرحل على الفور مثله مثل أى مدير فني أجنبي".

وأضاف: "جمهور الأهلي ليس له عزيز وإذا رفض التجديد سينقلب عليه بكل تأكيد مثلما فعلوا مع أحمد فتحي وحسام عاشور".