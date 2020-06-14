في مباراة من طرفين..برشلونة يهزم مايوركا 4-0 ويعزز صدارته للدوري الاسباني

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انتصر برشلونة بأربعة أهداف دون رد أمام مضيفه ريال مايوركا في مباراة من طرفين لا تُعبر نتيجتها عن أحداثها، حيث تبادلا الهجمات على مدار شوطي المباراة، إلا أن اللمسة الأخيرة هي ما حسمت النقاط الثلاث لصالح العملاق الكتالوني في الفرص التي لاحت له.
وبهذا الفوز عزز برشلونة، بقيادة ليونيل ميسي، تصدره للدوري الاسباني برصيد 61 نقطة من 28 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 27 مباراة ويواجه إيبار يوم غد الأحد، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 25 فى المركز الثامن عشر.
ولعب القائد ميسي أساسيا بعدما عانى منتصف الأسبوع الماضي من إصابة عضلية، فيما جلس الدولي الأوروجوياني لويس سواريز الذي تعافى من جراحة خضع لها في شهر يناير في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى، على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه المدرب كيكي سيتيين في الدقيقة 57 مكان الفرنسي أنطوان جريزمان البعيد عن مستواه.
وسجل أرتورو فيدال الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس في الدقيقة الثانية بعد كرة عرضية من جوردي ألبا، وأضاف مارتن بريثويت الهدف الثاني بعد لمسة بالرأس من ليونيل ميسي في الدقيقة 37.
وقبل 11 دقيقة من النهاية سجل الظهير الأيسر ألبا الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة أخرى من المتألق ميسي الذي اختتم الأهداف بتسديدة بقدمه اليمنى من مدى قريب في الوقت بدل الضائع وهو الهدف الـ20 لميسي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، واحتسب الحكم الهدفين الثاني والثالث بعد مساعدة من حكم الفيديو المساعد.
وشهدت المباراة استخدام الفريقين لقاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وأقرتها رابطة الدوري الإسباني، ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة برباعية نظيفة.
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