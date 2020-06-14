نقدم لكم فيديو أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا، ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020.
نُقلت مباراة “برشلونة ومايوركا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة موڤي ستار لاليجا 1، وقناة إلڤين سبورتس 2 البولندية.
وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي مايوركا “إيبيروستار” بمدينة بالما مايوركا.
تشكيلة برشلونة اليوم: تير شتيجن – آراوخو – بيكيه – جوردي ألبا – سيرجي روبرتو – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – فرينكي دي يونج – ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – برايثوايت.
تشكيلة ريال مايوركا اليوم: رينا – رايلو – بوزو – فاليجنت – ساستري – كوبو – رودريجيز – بيدرازا – سيفيا – كوتشو – بوديمير.
اكتسح برشلونة مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة، سجل أهداف البارسا أرتورو فيدال فى الدقيقة الثانية، وفى الدقيقة 37 أضاف اللاعب برايثوايت الهدف الثاني، قبل أن يسجل جورداي ألبا الهدف الثالث فى الدقيقة 79.
وأختتم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رباعية برشلونة فى الوقت المحتسب بدل من الضائع، وهو الهدف الـ20 لميسي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، واحتسب الحكم الهدفين الثاني والثالث بعد مساعدة من حكم الفيديو المساعد.
إليكم أهداف المباراة..
هدف برشلونة الأول 1-0
الهدف الثاني لبرشلونة 2-0
هدف برشلونة الثالث 3-0
الهدف الرابع لبرشلونة 4-0
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