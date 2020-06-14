نقدم لكم فيديو أهداف مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الـ28، الأولى بعد جائحة كورونا، ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020.

نُقلت مباراة “برشلونة ومايوركا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة موڤي ستار لاليجا 1، وقناة إلڤين سبورتس 2 البولندية.