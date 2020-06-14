نقدم لكم أهداف مباراة دورتموند ودوسلدورف في الدوري الألماني، ضمن الجولة الـ 31 من المسابقة، والتي ظلت معلقة حتى الدقيقة 95 قبل أن يظهر هالاند.

انتصر دورتموند على مضيفه دوسلدورف بهدف دون رد، سجله النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم ضمن الجولة ال31 من الدوري الالماني.

وحافظ دورتموند بهذا الفوز الصعب على آماله في التتويج بلقب الدوري الألماني خلال الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 66 نقطة في المركز الثاني أقل من بايرن ميونخ الأول بسبع نقاط.

وانتظر بوروسيا دورتموند لهدية من مونشنجلادباخ عندما حل الأخير ضيفًا على بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، للاقتراب أكثر من بايرن ميونخ والضغط عليه في الجولة القادمة، إلا أن لاعب شالكه السابق “جوريتسكا” رفض هذا السيناريو بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من بطل كأس العالم 2018 “بينجامين بافار”، والذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه تعادل به جلادباخ.

فافر سبب المعاناة

غاب إيرلينج هالاند عن مباراة بوروسيا دورتموند ودوسلدورف بالجلوس على دكة البدلاء من جديد، بسبب تفضيل المدير الفني “فافر” للعب بخطة المهاجم الوهمي المتمثل في الإنجليزي جادون سانشو.

لكن الثلاثي سانشو وبرانت وثورجان هازارد خيبوا الآمال دون أي تهديد ملموس لمرمى حارس دوسلدورف “كاشتينميير”.

وألغي هدف للظهير الأيسر لدورتموند رافائيل جييريرو عند الدقيقة 65 بواسطة تقنية VAR بسبب لمسه للكرة باليد على حدود منطقة جزاء دوسلدورف قبل تصويب كرة قوية عانقت الزاوية اليسرى للمرمى.

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واستغل إيرلينج هالاند تمريرة عرضية من الرواق الأيسر جاءته من المدافع “أكانجي” ليضربها برأسية قوية على أقصى يسار الحارس، ليقود فريقه للفوز بهذا الهدف.

وكان هالاند أخذ مكان لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل في الدقيقة 61 من أجل تحسين أداء الخط الأمامي.

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ورفع النجم القادم من ريد بول سالزبورج في الميركاتو الشتوي 2020 رصيد أهدافه مع بوروسيا دورتموند لـ 11 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، والذي يتصدره روبرت ليفاندوفسكي برصيد 30 هدفًا بفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج.

أهداف مباراة دورتموند ودوسلدورف في الدوري الألماني