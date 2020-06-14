دورتموند يحتفظ بالأمل الأخير في لقب الدوري الالماني بهدف قاتل من هالاند

انتصر دورتموند على مضيفه دوسلدورف بهدف دون رد، سجله النجم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم ضمن الجولة ال31 من الدوري الالماني.

وحافظ دورتموند بهذا الفوز الصعب على آماله في التتويج بلقب الدوري الألماني خلال الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة، حيث رفع رصيده لـ 66 نقطة في المركز الثاني أقل من بايرن ميونخ الأول بسبع نقاط.

وانتظر بوروسيا دورتموند لهدية من مونشنجلادباخ عندما حل الأخير ضيفًا على بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، للاقتراب أكثر من بايرن ميونخ والضغط عليه في الجولة القادمة، إلا أن لاعب شالكه السابق “جوريتسكا” رفض هذا السيناريو بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من بطل كأس العالم 2018 “بينجامين بافار”، والذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه تعادل به جلادباخ.

وغاب إيرلينج هالاند عن مباراة بوروسيا دورتموند ودوسلدورف بالجلوس على دكة البدلاء من جديد، بسبب تفضيل المدير الفني “فافر” للعب بخطة المهاجم الوهمي المتمثل في الإنجليزي جادون سانشو.

لكن الثلاثي سانشو وبرانت وثورجان هازارد خيبوا الآمال دون أي تهديد ملموس لمرمى حارس دوسلدورف “كاشتينميير”.

وألغي هدف للظهير الأيسر لدورتموند رافائيل جييريرو عند الدقيقة 65 بواسطة تقنية VAR بسبب لمسه للكرة باليد على حدود منطقة جزاء دوسلدورف قبل تصويب كرة قوية عانقت الزاوية اليسرى للمرمى.

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مَن يضيع يقبل

كاد دوسلدورف يُفجر مفاجأة كبيرة عند الدقيقة 82 ويُنهي على آمال بوروسيا دورتموند في مواصلة منافسة بايرن ميونخ على الصدارة، عندما سدد اللاعب البديل “سكرزيبسكي” كرة مفاجئة وذكية من على خط الـ 18 ردها القائم الأيمن للحارس بوركي لتذهب بعدها بالصدفة نحو ماتس هوملز الذي قام بتمشيط منطقة الجزاء.

وعاد نفس اللاعب “سكرزيبسكي” ليُهدد مرمى بوروسيا دورتموند في الدقيقة 91 بإنفراد تام بحارس مرمى دورتموند، لكنه هذه المرة سدد جوار القائم الأيسر بعد هجمة مرتدة إثر كرة طولية.

وطبقت مقولة “مَن يضيع يقبل” بشكل حرفي في الدقيقة 95 حين استغل إيرلينج هالاند تمريرة عرضية من الرواق الأيسر جاءته من المدافع “أكانجي” ليضربها برأسية قوية على أقصى يسار الحارس، ليقود فريقه للفوز بهذا الهدف.

وكان هالاند أخذ مكان لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل في الدقيقة 61 من أجل تحسين أداء الخط الأمامي.

ورفع هالاند رصيد أهدافه لـ 11 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، والذي يتصدره روبرت ليفاندوفسكي برصيد 30 هدفًا بفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج.