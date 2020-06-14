عرض تركي يُهدد مستقبل فيتوريا مع النصر

ذكرت تقارير صحفية تركية أن مدرب نادي النصر، روي فيتوريا، استقبل عرضًا ضخمًا من نادي فناربخشة؛ لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، كاشفة أن العرض يقضي بحصول المدرب البرتغالي على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.

وكان النصر قد تعاقد مع روي فيتوريا في يناير 2019 قادمًا من بنفيكا، واستطاع المدرب البرتغالي قيادة العالمي إلى التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان )، وبطولة كأس السوبر، وينتهي عقده مع النادي العاصمي يونيو 2020.

فنربخشة يبحث عن مدرب

وكانت وسائل الإعلام البرتغالية قد ذكرت في وقت سابق أن فنربخشة اتفق مع المدرب إيرول بولوت على قيادة الفريق خلفًا للمدرب إرسون يانال.

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وأوضحت “توصل فناربخشة إلى اتفاق مع المدرب البالغ من العمر 45 عامًا، ولكن لن يتم الإعلان رسميًا إلا بعد انتهاء الموسم”، لافتة إلى أن بولوت كان مرشحًا ضمن قائمة مدربين ضمت روي فيتوريا (النصر) ، برونو لابباديا (هيرتا برلين)، نيكو كوفاتش (تمت إقالته من بايرن ميونيخ) ونيناد بيليكا (دينامو زغرب).

أرقام فيتوريا مع النصر

وقاد صاحب الـ50 عامًا النصر في 58 مباراة، وفاز فيتوريا مع فريقه في 40 لقاء، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 9 لقاءات، وسجل الفريق الأصفر تحت قيادة فيتوريا 142 هدف، واستقبلت شباكه 59 هدف.

وقدمت إدارة النصر في الفترة الماضية عرضًا لتجديد عقد المدرب صاحب الـ50 عامًا، لكن فيتوريا لم يقل بعد لعرض النادي العاصمي، خاصة وأن له بعض المستحقات المتأخرة؛ بسبب الضرر الاقتصادي الذي حدث على خلفية جائحة كورونا.

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