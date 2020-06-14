نقدم لكم فيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ فى الدوري الألماني، فى أهم مباريات اليوم السبت 13-6-2020، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني “بوندسليجا”.

أقيمت المباراة على ملعب “أليانز أرينا” معقل بايرن ميونخ بمدينة ميونخ، وانطلقت في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ونُقلت المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و5، كما نُقلت على قنوات أخرى مثل سكاي سبورت بوندسليجا 1، وبي تي سبورت البريطانية 2، وتولي المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” مهمة التعليق على المباراة.

دخل بايرن ميونخ هذه المباراة من دون مهاجمه الأول وهدافه الخطير روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء، وقاد خط الهجوم اللاعب الهولندي زيركزي ومن خلفه الفرنسي العائد من الاصابة كويسانس، وعلى الطرفين كل من بيريسيتش وجنابري، بينما غاب أفضل صانع ألعاب توماس مولر بسبب تراكم البطاقات الصفراء أيضًا.

وقاد خط دفاع مونشنجلادباخ النجم الجزائري رامي بنسبعيني، وفي خط الهجوم تواجد ماركوس تورام مع شتيندل وهيرمان، وفى وسط ملعب جلادباخ هوفمان.

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بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1.

إليكم أهداف المباراة..

هدف بايرن ميونخ الأول 1-0

هدف التعادل لمونشنجلادباخ 1-1

هدف بايرن ميونخ الثاني 2-1

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