بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة القمة في الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ على ملعب آليانز آرينا ضمن الجولة 31 من البوندسليجا، مساء اليوم السبت 13-6-2020.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية بتعليق المعلق التونسي “رؤوف خليف” من مكتب العاصمة تونس.

يدخل بايرن ميونخ هذه المباراة من دون مهاجمه الأول وهدافه الخطير روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء، ويقود خط الهجوم اللاعب الهولندي زيركزي ومن خلفه الفرنسي العائد من الاصابة كويسانس، وعلى الطرفين كل من بيريسيتش وجنابري، بينما يغيب أفضل صانع ألعاب توماس مولر بسبب تراكم البطاقات الصفراء أيضًا.

ويقود خط دفاع مونشنجلادباخ النجم الجزائري رامي بنسبعيني، وفي خط الهجوم يتواجد ماركوس تورام مع شتيندل وهيرمان، ويقود وسط ملعب جلادباخ هوفمان.

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بايرن ميونخ 2-1 مونشنجلادباخ

ملعب آليانز آرينا (ميونخ)

الدوري الألماني (الجولة 31- السادسة بعد كورونا)

انتهت

بث مباشر بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة البايرن وجلادباخ.

فوز بايرن ميونخ الليلة يُنهي بنسبة كبيرة المنافسة على اللقب..

دورتموند فاز في آخر دقيقة خارج قواعده أمام دوسلدورف

قم بتحديث هذه الصفقة كل 60 ثانية ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة

???? تشكيلة بايرن ميونخ اليوم: مانويل نوير – لوكاس هيرنانديز – دافيد آلابا – جيروم بواتينج – بينجامين بافار – كيميش – جوريتسكا – بيريسيتش – كويسانس – جنابري – زيركزي

مانويل نوير – لوكاس هيرنانديز – دافيد آلابا – جيروم بواتينج – بينجامين بافار – كيميش – جوريتسكا – بيريسيتش – كويسانس – جنابري – زيركزي ???? تشكيلة مونشنجلادباخ اليوم : زومر – جينتر – إلفيدي – لاينير – بنسبعيني – كرامر – هوفمان – نيوهاوس – شتيندل – هيرمان – ماركوس تورام

: زومر – جينتر – إلفيدي – لاينير – بنسبعيني – كرامر – هوفمان – نيوهاوس – شتيندل – هيرمان – ماركوس تورام 1″ الدقيقة الأولى من اللقاء..في غياب النجمين توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي بسبب تراكم البطاقات.

10″ ???? تغيير مُبكر لمونشنجلادباخ، إضطراري، بسبب إصابة ماركوس تورام…ماركو روزي يأخذ مكانه!

14″ أفضلية كبيرة لمونشنجلادباخ في بداية هذا اللقاء.. البايرن يشعر بالغربة في غياب نجميه.

16″ هدف ملغي لبوروسيا مونشنجلادباخ سجله هوفمان بعد مراجعة تقنية VAR.

25″ يا له من تصد مذهل وعبقري من مانويل نوير!!!!!!!! بريل إمبولو تحصل على كرة عرضية داخل منطقة الستة ياردات حولها بلمسة واحدة في المرمى لكن نوير تصدى لها لترتد إلى إمبولو ليضعها جوار القائم الأيمن…غريبة وعجيبة!

28″ ???? أوووووووووووووووه!! يا لها من غلطة فادحة من مدافع مونشنجلادباخ “جينتر” ويا لها من هفوة أفدح من حارس المرمى “زومر”!!

28″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول….بايرن يتقدم بالهدف الأول…حارس جلادباخ زومر يمرر كرة بالخطأ إلى المدافع لينقض عليها المهاجم الهولندي اليافع زيركزي ويسددها بلمسة واحدة من على خط ال18 في الشباك الفارغة…

37″ ???? جوووووووووووووووول…مونشنجلادباخ يعدل النتيجة 1/1 بعد هجمة منظمة في وسط الملعب.

37″ هيرمان يمرر كرة عرضية من الجهة اليمنى نحو إيمبولو المراقب من بافار الذي تسرع في التدخل ليضع الكرة في شباكه بالخطأ. هدف عكسي مخيب لآمال الجهاز الفني للبايرن.

45″ ???? بطاقة صفراء للنجم الجزائري رامي بنسبعيني

46″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

نراكم في الشوط الثاني

إلى الاستراحة

45″ عودة إلى الشوط الثاني..وصافرة بداية الشوط

46″ ???? تغيير ثاني في صفوف مونشنجلادباخ بنزول “توني يانتشكه” بدلاً من إيلفيدي.

50″ أفضلية واضحة من مونشنجلادباخ وتراجع حاد في مستوى البايرن

57″ أوووووووه…تصويبة قوية من إيمبولو ترتطم في عارضة مرمى بايرن ميونخ!!

62″ ???? التغيير الأول في صفوف بايرن ميونخ بنزول ألفونسو ديفيز بدلاً من لوكاس هيرنانديز .

62″ ???? التغيير الثاني في صفوف بايرن ميونخ بنزول كينجسلي كومان بدلاً من مواطنه الفرنسي كويسانس.

69″ ???? بطاقة صفراء للاعب مونشنجلادباخ “لاينير”

70″ ???? تغيير جديد في صفوف جلادباخ بنزول فيندت بدلاً من هيرمان في خط الوسط.

77″ ???? التغيير الثالث في صفوف البايرن بمشاركة فريدت بدلاً من الهولندي زيركزي.

83″ ???? التغيير الرابع في صفوف مونشنجلادباخ بمشاركة بينيس بدلاً من فنان إضاعة الفرص إيمبولو.

86″ ⚽️⚽️ جوووووووووووووووول…بافار يصلح الخطأ الذي اقترفه ويصنع هدف تقدم بايرن ميونخ بتمريرة ممتازة نحو النجم الألماني “جوريتسكا”.

86″ ???????? ???????????????? ???? لعبة هدف التقدم، بدأت بتمريرة أرضية ذكية للغاية من ألفونسو ديفيز على الرواق الأيسر عبرت بين الفجوة الواضحة بين لاعبي دفاع ووسط مونشنجلادباخ، لتصل إلى بافار على الرواق الأيمن، ليمررها الفرنسي بلمسة واحدة بالعرض نحو جوريتسكا الذي حولها في المرمى دون عناء.

88″ ???? لاعب الوسط الدفاعي الإسباني خافي مارتينيز يشارك الآن بدلاً من الكرواتي إيفان بيريسيتش

91″ صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ 2-1

البايرن يواصل تصدر جدول ترتيب البوندسليجا بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند

جمهور دورتموند محبط الآن !

كانت فرصة كبيرة أن يفوز مونشنجلادباخ في غياب مولر وليفا

اللقب يقترب كثيرًا من البايرن الآن

إلى هنا ينتهي هذا البث

سلام

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