في غياب مولر وليفا..بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ في الوقت القاتل

بات بايرن ميونخ على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2-1، فى أهم مباريات اليوم السبت 13-6-2020 ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح جوشوا زيركزي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 26 من هفوة قاتلة من حارس مرمي مونشنجلادباخ ، ثم أدرك مونشنجلادباخ التعادل في الدقيقة 37 بهدف سجله بنيامين بافارد لاعب البايرن بالخطأ في مرمى فريقه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وفى الشوط الثاني استطاع اللاعب “ليون جوريتسكا” حسم المباراة لصالح بايرن ميونخ بهدف الفوز 2-1 في الوقت القاتل د(86)، جاء الهدف من تمريرة أرضية ذكية للغاية من ألفونسو ديفيز على الرواق الأيسر عبرت بين الفجوة الواضحة بين لاعبي دفاع ووسط مونشنجلادباخ، لتصل إلى بافار على الرواق الأيمن، ليمررها الفرنسي بلمسة واحدة بالعرض نحو جوريتسكا الذي حولها في المرمى دون عناء.

وقبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي تغلب اليوم على فورتونا دوسلدورف بهدف نظيف، بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع.

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وأصبح بايرن ميونخ بذلك قادرا على حسم اللقب بالفوز في مباراته المقبلة أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين، بغض النظر عن نتائج أقرب منافسيه.

يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الأول بالبودندسليجا – الجولة 14 – قد شهد فوز بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1، فى المباراة التي أقيمت على ملعب بوروسيا بارك يوم 7-12-2019.

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