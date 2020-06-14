رازفان لوشيسكو: هذا قراري بشأن مستقبل إدواردو مع الهلال

نقلت صحيفة “sporx” التركية تصريحات غير متوقعة من مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، حيث أكد أنه لا يريد رحيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، عقب نهاية الموسم الجاري، وهو عكس ما تردد في الفترة الماضية حول رغبة المدرب الروماني بالتعاقد مع لاعب أجنبي آخر بدلا من إدواردو.

ويُعتبر “السوبر” إدواردو واحدًا من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ نادي الهلال، وقد انضم إلى الفريق الأزرق في يوليو 2015 قادماً من بورتو البرتغالي، وتألق بقميص الهلال خلال الخمس سنوات الماضية، وحقق العديد من الإنجازات، وشارك في 152 مباراة، وأحرز 80 هدفًا، وصنع 20 هدفًا.

وحقق لاعب الوسط البرازيلي العديد من الألقاب بالقميص الأزرق، حيث تُوج بـ7 بطولات، وهي الدوري السعودي “مرتين”، والسوبر السعودي “مرتين”، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي على حساب أوراوا الياباني، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر وتحقيق المركز الرابع.

لوشيسكو يُوضح موقفه

وكانت مصادر هلالية قد كشفت أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو أبدى رغبته للإدارة بضم محترف أجنبي في مركز الوسط، ليكون بدلا عن إدواردو، وذلك بعد الوصول إلى طريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

لكن لوشيسكو قال في تصريحاته “يُسمح بسبعة أجانب في كل فريق سعودي، وقائمتنا ممتلئة، عقد إدواردو سينتهي في نهاية الموسم، أريده أن يبقى، لكن لا أعرف ما سيحدث في نهاية الموسم”.

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الاقتراب من فنربخشة

كانت وسائل الإعلام التركية قد أكدت أن نادي فنربخشة أنهى اتفاقه مع محترف الزعيم، وقالت أن اللاعب البرازيلي سينضم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزعيم السعودي آخر شهر يونيو الجاري، وسيحصل على راتب سنوي قدره 2.5 مليون يورو.

وأوضحت أن فنربخشة سيتخلص من لاعبه الألماني ماكس كروس، الذي فشل في إثبات نفسه مع الفريق التركي، وسيعوضه محترف الهلال.

من هو كارلوس إدواردو؟

وبدأ كارلوس إدواردو مسيرته المهنية في فريق ديسبورتيفو بالبرازيل عام 2004، وتمت إعارته بعد 5 سنوات إلى إيتوانو، ثم فلوميننسي، وجريميو، وخاض تجربة احترافية في البرتغال مع إشتوريل برايا موسم 2011 ـ 2012، وشارك في 80 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف.

وانتقل صاحب الـ30 عامًا إلى بورتو البرتغالي موسم 2013 ـ 2014، ولعب مع النادي البرتغالي 30 مباراة وسجل 5 وصنع مثلهم، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى نيس الفرنسي موسم 2014 ـ 2015، وشارك في 30 مباراة محرزا 10 أهداف وصانعا 5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الهلال بشكل نهائي يوليو 2015.

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