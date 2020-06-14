جورجينيو يرفض يوفنتوس ويقرر البقاء مع تشيلسي

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن الدولي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، جورجينيو لا ينوي الرحيل إلى يوفنتوس، حسب ما تم تداوله خلال الفترة الماضية.

حيث أكدت صحيفة ذي أثلتيك الإنجليزية، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سعيد للغاية في تشيلسي، ويسعى لخوض الموسم المقبل تحت قيادة لامبارد ولا يفكر حاليًا بالعودة إلى إيطاليا.

وأكدت الصحيفة أن جورجينيو لم يتحدث مع ماوريتسيو ساري نهائيًا حول الانتقال إلى السيدة العجوز، لأن المدرب الإيطالي يدرك بأن لاعبه السابق سعيد مع البلوز.

جورجينو انتقل إلى تشيلسي في صيف 2018 ليرافق مدربه ساري من نابولي للبلوز، قبل رحيل ماوريسيو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي.

يذكر أن جورجينو انتقل إلى أسود لندن في الميركاتو الصيفي لعام 2018 ليرافق مدربه ماوريسيو ساري من نابولي للبلوز، قبل رحيل المدرب الإيطالي إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

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