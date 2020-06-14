مانشستر يونايتد يتحرك لضم نجم وسط أياكس

يواصل المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، “أولي جونار سولشاير” سعيه نحو تدعيم خط وسط فريقه، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

ويبدو خط الوسط هاجسًا في رأس الرجل النرويجي، حيث دخل نجم خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، “دوني فان دي بيك” دائرة اهتماماته، رغم تواجد العديد من النجوم في المركز ذاته، أبرزهم البرتغالي برونو فيرنانديز المنضم في الميركاتو الشتوي الماضي والفرنسي “بول بوجبا”.

كما تابع “مانشستر يونايتد” في الشهور الأخيرة موقف صانع ألعاب أستون فيلا جاك جريليش، ونجم وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون، بالإضافة إلى اهتمامه منذ الميركاتو الصيفي الماضي بخدمات لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، “سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش”.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع فان دي بيك، حيث يأمل الشياطين الحمر في حسم الصفقة مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن إدارة نادي أياكس لا تمانع في رحيل نجمها الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة، لكنها ترغب في بيعه مقابل 49 مليون جنيه إسترليني.

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