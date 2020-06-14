هل يحسمها الهلال ويضم نجم اتحاد جدة؟ مصادر “الخليج 365” تكشف الحقيقة!

كان محترف اتحاد جدة، رومارينهو دا سيلفا، حديث الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية، بعد قراره بفسخ تعاقده مع ناديه من طرف واحد؛ وذلك لتأخر حصوله على رواتبه الشهرية.

وذكرت تقارير صحفية برازيلية أن محترف الاتحاد تحدث إلى رئيس كورينثيانز، أندرياس سانشيز، وأبلغه بصعوبة العودة إلى البرازيل، وقال أندرياس أنه اتصل بالمهاجم، وعلم منه أن لديه عروض من خارج البرازيل، وبالتالي استبعد إمكانية إتمام الصفقة في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة “globoesporte” أن الهلال عرض على رومارينهو عقد لمدة 3 سنوات، بقيمة تتخطى الـ18 مليون دولار، إضافة إلى حوافز أخرى مثل المنزل، السيارة، ومكافآت إضافية للأهداف المسجلة، مؤكدة أن كورينثيانز لن يتمكن من الوصول حتى بالقرب من هذه القيمة، لذلك لن يحصل على اللاعب.

ما هي الحقيقة؟

مصادر مُقربة من البيت الهلالي كشفت لـ”الخليج 365” أنه لا صحة على الإطلاق لما قيل عن وجود اتصالات مع محترف العميد، وأكدت أن إدارة الزعيم تحترم الاتحاد وجماهيره، ولا يمكنها استغلال مشكلة بين اللاعب وناديه من أجل إتمام صفقة.

وأوضحت أن “الوكلاء كثيرًا ما يضعوا اسم الهلال، ويتحدثون عن وجود مفاوضات مع الزعيم؛ من أجل الضغط على الأندية لتلبية مطالب اللاعبين”.

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تحركات لحل الأزمة

ويرتبط صاحب الـ30 عامًا مع العميد بعقد يمتد إلى عام 2022، لكنه في الأيام الماضية قرر فسخ تعاقده بسبب تأخر حصوله على رواتبه الشهرية، وقالت مصادر اتحادية أن الإدارة تحركت وحاولت إقناع اللاعب بالتراجع.

وأشارت إلى أن رومارينهو طلب مهلة للتفكير، قبل حسم قراره بالبقاء أو الرحيل؛ حيث أشارت الأنباء إلى تدخُّل مواطنه فابيو كاريلي، مدرب الاتحاد، والذي أكد له حرص النادي على تسديد مستحقاته.

أرقام رومارينهو

وكان اللاعب البرازيلي قد دافع عن قميص كورينثيانز بين عامي 2012 و 2014، ثم انتقل إلى الجيش القطري حيث مكث لمدة ثلاث سنوات، وفي عام 2017 انتقل إلى الجزيرة الإماراتي وفي العام التالي ذهب إلى الاتحاد.

رومارينهو ظهر مستوى فنيًا مميزًا بقميص النمور في موسمه الثاني بالدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يتصدر هدافي فريقه برصيد 11 هدفًا.

وسجل محترف العميد 11 هدفًا خلال 22 مباراة لعبها في الدوري قبل التوقف، وصنع 4 أهداف لزملائه، ما جعله أهم لاعب في صفوف الاتحاد؛ حيث ساهم بنسبة 48 % من أهداف الفريق.

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