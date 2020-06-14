الزمالك يكشف تفاصيل عقد كارتيرون الجديد

كشف مسؤولو نادي الزمالك، عن كافة تفاصيل العقد الجديد للمدير الفني للفريق الفرنسي “باتريس كارتيرون“.

وتضمن العقد الذي أبرمه الزمالك مع كارتيرون بند خاص يحصل بموجبه المدير الفني على حوافز إضافية إذا نجح في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجدد كارتيرون تعاقده مع الزمالك لمدة موسم، خلال جلسة جمعته عصر اليوم برئيس النادي مرتضى منصور ونائبه أحمد جلال، والمشرف على الكرة أمير مرتضى منصور.

ورفع الزمالك قيمة عقد كارتيرون بنسبة 20% زيادة عن راتبه الشهري السابق، ليحصل في العقد الجديد على راتب شهري قدره 90 الف دولار.

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واتفق مسؤولو الزمالك وكارتيرون على وضع شرط جزائي شهرين يدفعهما الطرف الذي يريد فسخ التعاقد.

ووضع الزمالك شرطا اضافيا في عقد كارتيرون، يلزم المدير الفني بضرورة الفوز بإحدى بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري من أجل استمراره، وفي حال فشله في تحقيق ذلك يرحل بدون مقابل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، وكأس السوبر المحلي على حساب الأهلي، بالإضافة إلى تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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