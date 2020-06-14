رسميًا | الزمالك يُجدد عقد كارتيرون لموسم إضافي

نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول على توقيع المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون” ليستمر على رأس الإدارة الفنية للفريق خلال الموسم المقبلة.

وأعلن الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استمرار باتريس كارتيرون مديرا فنيا للفريق موسم جديد.

وكان الزمالك قد تعاقد مع كارتيرون عقب اقالته من تدريب الرجاء المغربي خلال شهر يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري.

وقام كارتيرون بتوقيع عقده الجديد عصر اليوم، في حضور رئيس الزمالك مرتضى منصور، ونائبه أحمد جلال إبراهيم، والمشرف على الفريق أمير مرتضى منصور.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، وكأس السوبر المحلي على حساب الأهلي، بالإضافة إلى تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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