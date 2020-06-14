في مباراة مثيرة للجدل، الجزيرة يُعرقل الوثبة في صراعه على لقب الدوري السوري

اكتفى “الوثبة” وصيف جدول ترتيب الدوري السوري بنقطة واحدة من مواجهته أمام متذيل جدول الترتيب “الجزيرة“، عندما تعادلا معًا 1/1 ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020، لحساب الجولة الـ20 من الدوري السوري الممتاز.

وكالعادة بدأت المباراة في نفس توقيت جميع مباريات اليوم في الدوري السوري كما حدث في الجولتين الماضيتين، عند الساعة 17:00 بتوقيت سوريا، 14:00 بتوقيت جرينيتش.

وتوقف اللعب خلال الشوط الثاني على ملعب خالد بن الوليد بسبب اعتراضات اللاعبين على حكم المباراة، ولم يستكمل اللقاء بقرار من الحكم، في انتظار قرار رسمي بشأن نتيجة هذا اللقاء من لجنة المسابقات في الاتحاد السوري.

وتلقت شباك الوثبة الهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق لاعب الجزيرة “جومرد العلي”، لكن سعد أحمد تمكن من التعديل النتيجة للوثبة في الدقيقة 25. Advertisements وكاد الوثبة يتمكن من الفوز ومواصلة مُطاردة تشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري السوري، غير أنه أهدر ركلة جزاء أمام الجزيرة ليفرط في الفوز ويعطي فرصة جديدة لتشرين للانفراد بالصدارة. وظل الوثبة في المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر تشرين الذي انتصر في مباراته أمام الطليعة بنفس التوقيت بهدفين دون رد. وشهد لقاء الوثبة والجزيرة فى الدور الأول بالدوري – (الجولة السابعة) – فوز الوثبة بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب الجزيرة يوم 29-11-2019. ويعيش الوثبة حالة تراخ واضحة منذ الفوز على تشرين في مباراة القمة بالجولة 18، حيث تعرض الفريق للخسارة بالجولة 19 أمام الوحدة بهدف دون رد.