إدارة اتحاد جدة تُناقش مستقبل كريم الأحمدي

فتحت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي خطوط الاتصال مع متوسط الميدان الدولي المغربي “كريم الأحمدي” لمناقشة مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتود إدارة اتحاد جدة التعرف على ما ينوي كريم الأحمدي القيام به خلال الفترة القادمة لتحديد مدة العقد الجديد الذي تخطط لتقديمه للإبقاء عليه لغاية نهاية الموسم الجاري 2020/2019.

وانتهى عقد كريم الأحمدي مع اتحاد جدة هذا الشهر، لتبدأ شركة إدارة أعماله Msports البحث عن ناد جديد في الخليج العربي أو أوروبا لمساعدة الأحمدي على إنهاء مسيرته الاحترافية بصورة جيدة.

واحتفل كريم الأحمدي بعيد ميلاده الـ 35 في شهر يناير الماضي، ورغم تقدمه في السن، لكنه يؤدي بشكل مميز رفقة اتحاد جدة منذ الموسم الماضي.

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وقالت وسائل إعلام سعودية صباح اليوم السبت “إدارة اتحاد جدة بدأت بالفعل في مناقشة القائد كريم الأحمدي من أجل العودة إلى المعسكر التحضيري لما تبقى من الموسم الجاري، عن طريق عرض تمديد عقده المنتهي لعدة أشهر كي يكمل ما تبقى من مباريات هذا الموسم في الدوري السعودي”.

وشارك الأحمدي في 43 مباراة بمنافسات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) من بينهم 19 مباراة كأساسي هذا الموسم.

وكان لاعب تفينتي وفينورد وأهلي دبي وأستون فيلا الأسبق ضمن تشكيلة المغرب في كأس أمم أفريقيا 2019، إلا أن معظم مشاركاته جاءت من على دكة البدلاء باستثناء مباراتي كوت دي فوار وبنين.

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