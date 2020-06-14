محمد عثمان يصعد صراعه مع مرتضى منصور وفاروق جعفر إلى النائب العام

صعد المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي المصري “محمد عثمان” صراعه مع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ومُحللا قناة الزمالك “فاروق جعفر وطارق يحيى” إلى النائب العام، صباح اليوم السبت.

وكتب محمد عثمان عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بأنه تقدم ببلاغ رقم 24695 إلى معالي المستشار النائب العام ضد كل من “مرتضى منصور وفاروق جعفر وطارق يحيى”.

وقال “ارتكب الثلاثي وقائق سب وقذف في حقي عبر شاشة قناة نادي الزمالك بتاريخ 6-6-2020. مستمرون في ملاحقة هؤلاء المتجاوزين قضائيًا”.

وأضاف “سيتم تقديم شكوى أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (السيد / مكرم محمد أحمد) ضد قناة نادي الزمالك، لمخالفتها الآداب العامة والمعايير المهنية”.

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ووعد محمد عثمان جمهور الكرة المصرية بكشف المستور عن مرتضى منصور، وفضح العديد من ملفاته السوداء، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المحلية أو قنوات يوتيوب.

وظهر محمد عثمان على قناة الصحفي المصري “أبو المعاطي زكي” خلال الأسبوع الماضي للتحدث عن بعض المخالفات القانونية والأخلاقية التي صدرت من رئيس الزمالك مرتضى منصور على مدار السنوات الـ 20 الماضية.

وجاءت حملة محمد عثمان بمثابة “رد الفعل” على تصريحات التشكيك في وطنيته ونزاهته من جانب مرتضى منصور، الذي قال أن محمد عثمان حارب من أجل تبرئة الرئيس المعزول “محمد مرسي” من التهم المنسوبة إليه لدرجة وصلت إلى رفعه دعاوى قضائية ضد القوات المسلحة المصرية، وهو ما عكف محمد عثمان على تكذيبه بكل الطرق خلال الـ 10 أيام الماضية.

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