تشرين يبتعد بصدارة الدوري السوري بعد فوز صعب على الطليعة

خاض متصدر جدول ترتيب الدوري السوري “تشرين” مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج قواعده أمام فريق الطليعة لحساب الجولة الـ 20 من المسابقة المحلية ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020.
المباراة التي أذيعت تلفزيونيًا على قناة سوريا دراما، انطلقت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سوريا والسعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، وشهدت تفوق تشرين بهدفين دون رد سجلهما باسل مصطفى ومحمد حمدكو.
وواجه تشرين صعوبات كبيرة من أجل تسجيل الهدف الأول والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر ركلة جزاء نفذها بنجاح باسل مصطفى، وعلى مدار الشوط الثاني لم ينجح الفريق في إضافة الهدف الثاني إلا عند الدقيقة 95 بواسطة محمد حمدكو.
وابتعد “تشرين” في صدارة جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 46 نقطة، مستغلاً تعادل الوثبة مع الجزيرة في نفس الجولة 1/1، ليوسع فارق النقاط بينه وبين الوثبة لـ 6 نقاط واضحة.
وحقق الفريق المُلقب بالبحارة الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 4، وخسر مباراتين فقط، بعد فوزه الصعب في مباراة اليوم على ملعب الطليعة.
ويعتبر تشرين ثاني اقوى خط هجوم في المسابقة المحلية حتي الآن حيث سجل 33 هدف، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا فقط.
وفي آخر 10 مباريات للفريقين في بطولة الدوري السوري، قبل مواجهة اليوم، انتصر “تشرين” في 6 مباريات وتعادل في 3، وخسر مباراة واحدة على يد فريق “الوثبة” في الجولة قبل الماضية، بينما حقق “الطليعة” الفوز في 4 مباريات، وتعادل مثلها، وخسر مباراتين.
ويرجع آخر لقاء بين “تشرين والطليعة” إلى يوم 29 نوفمبر 2019 ضمن الجولة السابعة من الدوري السوري، وانتهت بفوز بحارة تشرين بهدفٍ نظيف احرزه “محمود مرمور”.
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