تشرين يبتعد بصدارة الدوري السوري بعد فوز صعب على الطليعة

خاض متصدر جدول ترتيب الدوري السوري “تشرين” مواجهة محفوفة بالمخاطر خارج قواعده أمام فريق الطليعة لحساب الجولة الـ 20 من المسابقة المحلية ضمن مباريات اليوم السبت 13-6-2020.

المباراة التي أذيعت تلفزيونيًا على قناة سوريا دراما، انطلقت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت سوريا والسعودية، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، وشهدت تفوق تشرين بهدفين دون رد سجلهما باسل مصطفى ومحمد حمدكو.

وواجه تشرين صعوبات كبيرة من أجل تسجيل الهدف الأول والذي جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر ركلة جزاء نفذها بنجاح باسل مصطفى، وعلى مدار الشوط الثاني لم ينجح الفريق في إضافة الهدف الثاني إلا عند الدقيقة 95 بواسطة محمد حمدكو.