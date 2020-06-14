مانشستر يونايتد مستعد لإرسال عرض جديد لضم أنسو فاتي

ذكرت شبكة “ESPN” أن فريق مانشستر يونايتد لديه مصلحة في التعاقد مع مهاجم برشلونة المراهق “أنسو فاتي“، لكنه يعتقد أنه سيوقع عقدًا جديدًا في كامب نو.

كما أوضحت صحيفة “سبورت” اعتمد الشياطين الحمر نهجًا بدفع قيمة 100 مليون يورو مقابل اللاعب الصاعد، لكنهم كانوا يعدون عرضًا جديدًا ومحسنًا.

النجم المراهق لديه عقد حتى عام 2022 مع بند تحرير بقيمة 170 مليون يورو، ولكن التقارير في مانشستر تعتقد أن اهتمام اليونايتد يتم الاستفادة منه، من أجل الحصول على صفقة جديدة في النادي الكتلوني، والتي ستشهد تمديد عقده حتى عام 2024 وبند جديد زاد إلى 400 مليون يورو.

يعتقد البلاوجرانا أن فاتي سيلعب دورًا في فريق الفريق الأول لبقية الموسم، هذا ويتجه إلى أن يكون دعم المستقبل تحت قيادة المدرب “كيكي سيتين” ، وتعتبره الإدارة غير قابل للخروج، على الرغم من أنهم يتطلعون لبيع العديد من نجوم الفريق الأول هذا الصيف.

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يمتلك العملاق الكتلوني مخزونًا جيدًا في الهجوم، وصل مارتن بريثويت في فبراير، بينما عاد لويس سواريز إلى لياقته الكاملة وسيعود عثمان ديمبيلي في أغسطس، مع ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، وكل هؤلاء ينافسون فاتي على مركزه.

يقال أن المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا، وهو أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في الدوري الإسباني، يحظى بتقدير كبير من قبل مدرب مانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير”.

وسجل فاتي – المولود في غينيا بيساو ، والذي يحمل الآن الجنسية الإسبانية ومرشح أيضًا لتمثيل البرتغال – في أول مباراة له مع برشلونة في فوزه 5-2 على فالنسيا في سبتمبر، وقد أظهر مستوى مثير منذ هذا التاريخ.

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