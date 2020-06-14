ليفربول يُعلن رحيل لاعبه إلى نانت الفرنسي

أكد ليفربول أن لاعب خط الوسط الشاب “بيدرو شيريفيلا” سيغادر النادي، في نهاية عقده هذا الشهر للانضمام إلى نادي نانت الفرنسي، في الميركاتو الصيفي.

وقضى لاعب خط الوسط الدفاعي تسع سنوات في التدرج بفرق الشباب في فالنسيا، قبل الانضمام إلى العملاق الإنجليز عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا ثم ارتفعت أسهمه من خلال صفوف الشباب في أنفيلد.

وشارك في 11 مباراة مع الفريق الأول في إقليم ميرسيسايد، لكن لم يكن من المرجح أن يكون له مستقبل طويل الأمد في تشكيلة “يورجن كلوب” وسوف يلعب في فرنسا الموسم المقبل.

بين عامي 2016 و 2018، استمتع بكرة قدم منتظمة في الفريق الأول في الدوري الهولندي في هولندا، عبر فترات إعارة سابقة مع جو آهيد إيجلز وفيليم 2، والآن تطور الانتقال إلى نانت.

ومن غير المنتظر وفق التقارير، أن يُجدد ليفربول عقده مع الإسباني، وسيتركه يرحل بالمجان إلى نانت، بعد فشل انتقاله إلى نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإسباني “السيجوندا”.

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