فياريال يسجل قرب النهاية ويصعق سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أحرز مانو تريجيروس لاعب وسط فياريال هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود فريقه للفوز 1-صفر في ضيافة سيلتا فيجو المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وعانى الفريقان لتقديم الأداء المنتظر بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا لكن هدف تريجيروس في الدقيقة 91 ضمن لفياريال الخروج بالنقاط الثلاث وفرض المزيد من الضغط على سيلتا صاحب المركز 17.

وقال خابي كاييخا مدرب فياريال لوسائل إعلام إسبانية بعدما توقفت سلسلة من ثلاث هزائم ”لم تتنافس الفرق منذ ثلاثة أشهر وكان من المهم العودة إلى الانتصارات مرة أخرى“.

وسجل تريجيروس الهدف بعدما سدد كرة غيرت اتجاهها ودخلت المرمى بينما أنقذ روبن بلانكو حارس سيلتا فرصة خطيرة من البديل كارلوس باكا من داخل منطقة الجزاء ثم متابعة من صمويل تشوكويزي.

وبذل الكولومبي باكا مجهودا كبيرا لكنه أخفق في اللمسة الأخيرة وأهدر فرصة خطيرة من مدى قريب.

وكان فيسنتي إيبورا قريبا من التقدم بهدف لفياريال لكنه سدد كرة قوية من مدى قريب أنقذها الحارس بلانكو في الدقيقة 17.

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وقال كاييخا ”لقد خرجنا بفوز كنا في أشد الحاجة إليه. لقد دافعنا بشكل رائع... أدى الجميع بشكل مميز“.

ويستضيف فياريال منافسه مايوركا في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء بينما قال كاييخا إن فريقه لا يستطيع تحمل أي تراجع.

وأضاف كاييخا ”الفوز على أرضنا ضروري. يجب مواصلة الانتصارات وعدم التوقف. لا يمكن الاحتفال الآن لأنه لا يوجد أي وقت“.

وتقدم فياريال إلى المركز الثامن برصيد 41 نقطة من 28 مباراة بينما يملك سيلتا 26 نقطة ويواجه خطر التراجع لمنطقة الهبوط.

رويترز