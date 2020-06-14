رياضة | محمد إبراهيم يتحدث عن صلاح والنني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يتحدث عن صلاح والنني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي عن رأيه فى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي والمُعار لفريق بشكتاش التركي.

وتحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مشوار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن محمد صلاح نجم عالمي ويصدر مثل في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال مهوبته مشيرًا إلى استطاعته استغلال الفرصة بشكل صحيح مشددًا على مثاليته داخل وخارج الملعب.

وعن محمد النني، أكد محمد إبراهيم: "لاعب مؤثر ويشارك بشكل مستمر وعلامة إستفهام علي انتقاده بشكل دائم، ويجب أن يدعمه الجميع فهو لاعب جيد ويمثل مصر أيضًا".