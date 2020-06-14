رياضة | مستشار الأهلي السابق يكشف تفاصيل تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مستشار الأهلي السابق يكشف تفاصيل تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي إن إجمالي المبلغ الذي دفعه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي تبلغ 100 مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف عثمان في تصريحات لقناة الأهلي أن هذا المبلغ مثبت بتحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن هذا المبلغ منه حوااي 30 مليون جنيه مستحقات للأهلي من إعارة الخماسي عماد متعب وأحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات وخوض مباراتين وديتين أمام أتليتكو مدريد الإسباني ومباراة اعتزال فؤاد أنور.

وشدد المستشار القانوني السابق للقلعة الحمراء على أن التبرعات تبلغ حوالي 70 مليون جنيه.

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رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على التصريحات التي أطلقها محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي عبر قناة النادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" :"لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف".

وأضاف الرئيس الشرقي السابق للنادي الأهلي :"وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه".