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رياضة | ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان علي ضم هداف الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ومانشستر يونايتد يتنافسان علي ضم هداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي فى ضم هداف الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن سعي مانشستر يونايتد ومدربه اولي جونار سولشاير فى التعاقد مع شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن إيموبيلي إرتبط اسمه بالإنتقال لصفوف ليفربول ونابولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد اللاعب هو هداف الدوري الإيطالي برصيد 27 هدف هذا الموسم وبفارق 6 أهداف عن لاعب يوفنتوس.

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