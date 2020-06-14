رياضة | صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم.

ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وتحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن حقيقة وجود شرط جزائي في عقد اللاعب.

وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عقد موليكا ما مازيمبي لا يحتوي على أي شروط جزائية"